هبوط أسعار السكر متأثرة بأزمة كورونا

2020/05/24 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر الخبير الاقتصادي الفرنسي تيموتي ماسون، أن “السكر فقد ثلث قيمته في السوق الدولية”، منذ بداية أزمة الوباء.وأضاف الخبير الفرنسي أن هذا أمر فظيع بالنسبة لمنتجي سكر الشمندر الفرنسيين، والدول المنتجة الأوروبية، التي كانت تأمل في استعادة التصدير عافيته بعد عام اتّسم بتراجع الأسعار وإغلاق المصانع.وبعد أن ارتفع سعر رطل السكر الخام، في منتصف فبراير […]

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