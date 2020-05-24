موقع انترناشونال بزنس تايمز الإخباري يكشف : القوات الامريكية تحرق حقول القمح بسوريا بأمر من ترامب

2020/05/24 | 10:54 - المصدر: النهرين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع انترناشونال بزنس تايمز الإخباري بنسخته الصادرة في سنغافورة في تقرير نشره أن الحرائق التي تعرضت لها حقول القمح في منطقة الجزيرة السورية مؤخراً نفذتها قوات الاحتلال الأمريكية بأوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب.

وأكد الموقع أن التقرير الذي يحمل عنوان “مؤكد…ترامب أمر بحرق محاصيل القمح وسط الجائحة” كشف أن قوات الاحتلال الأمريكية كانت تنفذ أوامر اقرها البيت الابيض وأن ترامب وقع أوامر بحرق الأراضي الزراعية في سوريا.

وكانت مصادر أهلية بريف الحسكة أكدت مؤخراً أن طائرة حوامة “أباتشي” تابعة للقوات الأمريكية قامت صباح السابع عشر من الشهر الجاري برمي عدد من البالونات الحرارية أثناء طيرانها على مسافة قريبة من الأرض ما تسبب باندلاع عدد من الحرائق واحتراق أكثر من 200 دونم من الحقول المزروعة بالقمح في قرية عدلة بريف مدينة الشدادي جنوب مدينة الحسكة.

وفي وقت سابق اليوم أكد عدد من أهالي المنطقة احتراق أكثر من 70 دونماً في قرية علوني على طريق عام الحسكة الدرباسية بالقرب من نقطة للقوات الأمريكية.

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