وزير المالية والنفط بالوكالة في الرياض للاقتراض لدعم الموازنة في العراق.. هل ستكون المديونية للسعودية بداية لشرعنة تدخلها بالشؤون الداخلية

2020/05/24 | 10:55 - المصدر: موسوعة النهرين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والنفط بالوكالة علي علاوي، الدي وصل الرياض الجمعة في زيارة رسمية ٬ عن التوجه بثلاثة محاور لتطوير العلاقات مع السعودية، ودعم اقتصاد بلاده ومنها الاقتراض المالي لدعم الموازنة في خطوة حذر منها مراقببون سياسيون واعتبروها تمهيد لشرعنة للتدخل السعودي في الشؤؤن الداخلية في العراق.

وقال علاوي، الذي وصل إلى الرياض مساء الجمعة، إن “الهدف من الزيارة إلى السعودية هو التوجه بثلاثة محاور لتطوير العلاقة بين البلدين، أولها الدعم الفوري النقدي للموازنة، والثاني تحفيز الشركات والمؤسسات السعودية الأهلية، خصوصا في مجالات الطاقة والزراعة، وحثها على الدخول إلى الأسواق العراقية من خلال الاستثمارات، أما المحور الثالث فهو تفعيل الجانب التجاري”.

وتابع: “الحكومة تسعى لحث الشركات السعودية على المساهمة في إعادة إعمار البلد”.

وأكد علاوي، أن “القوانين والتعليمات السارية، وفقدان الهيكلية الحاضنة للاستثمارات الأجنبية، وعدم وجود مصارف بمستوى عالمي، كلها عوامل منعت من الاستثمارات في العراق”.

وشدد، على أن “المستثمر عندما يشاهد هذه البيئة سيتحفظ، ومهما كانت السوق كبيرة، فإنها تتطلب تشجيعا من القطاع الخاص الذي يعاني هو الآخر من تلك المعوقات”.

ورائ مراقبون سياسيون ان خطوة اخضاع الاقتصاد العرافي لنفوذ السعوية تدعو للريبة من وجود خطط لدى حكومة مصطفى الكاظمي المفرب من واشنطن من العمل على ربط حاضر ومستقبل الاقتصاد العراقي بالمديونية للسعودية وهو ما يعزز تدخلها في الشان الداخلي في العراق ويزيد من خطورتها في خلق الانقسامات والعمل على استثارة المشاعر الطائفية في البلاد بسبب عداء النظام السعودي للشيعة واستخدامه الاعلام بشكل بومي بالتحريض ضد المسلمين المسلمين الشيعة من خلال قنواتها الفضائية المتعددة ومنها قناتا وصال وصفا .

والجدير بالذكر ان النظام السعودي نفذ حملات دينية مهوسة منذ عام ٢٠٠٣ بتحريض شيوخ الوهابية على اصدار فتاوى تكفير بحق الشيعية في العراق كما تورط النظام بدعم عمليات فلول البعثيين والقاعدة في العراق واخيرا كان التورط السعودي الكبير في دعم تنظيم داعش ماليا واعلاميا عندما بدا عملياته الارهابية في العراق في حزيران عام ٢٠١٤ ومازال الاعلام السعودي يشن خملات اعلامية يومية منظمة ضد الحشد الشعبي وقبل اسبوعين اقدمن قناة ام بي سي على وصف القائد الكبير الشهيد ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيإة الحشد الشعبي بالارهابي ٫ مما اثار غضبا شعبيا واسعا واقدم متطاهرون على اقتحام مبنى قناة ام بي سي واغلاقها وطالبوا هيئة الاعلام والاتصالات بحظر نشاط القناة الممولة من المخابرات السعودية .

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