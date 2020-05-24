احباط تسلل لداعش في ” قضاء الدبس ” في كركوك

2020/05/24 | 10:56 - المصدر: موسوعة النهرين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت (23 أيار 2020)، شن عناصر من تنظيم داعش هجومين على قوات أمنية في محافظتي صلاح الدين والأنبار.

وقالت الخلية في بيان له: إنه حدث إطلاق نار مباشر من قبل عناصر من تنظيم داعش الارهابي على نقطة تابعة الى اللواء 17 بالشرطة الاتحادية في منطقة البو خدو في جلام سامراء.

وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن جرح منتسبين إثنين، مشيراً إلى استهداف عناصر من داعش نقطة تابعة إلى فرقة المشاة الأولى للجيش في تقاطع عكاشات، ما أدى إلى جرح ضابط.

ونشط عناصر تنظيم داعش مؤخراً في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والأنبار، بعمليات هجومية تطال المدنيين والقوات الأمنية والحشد الشعبي، خلفت العديد من الضحايا في وقت اكد شهود عيان قيام مروحيات تابعة للقوات الامريكية بتقديم دعم لوجستي لفلول الدواعش والقيام بنقل عناصر من التنظيم الارهابي الى مواقع قريبة من الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية بعد توفير معلومات استخباراتبة لفلول التنظيم الارهابي.

كما أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن استشهاد مواطن بعد احباط تسلل ارهابي في كركوك.

وقالت الخلية في بيان لها إن “مجموعة ارهابية داعشية تسللت الى قرية قوشقاية التابعة لقضاء الدبس بمحافظة كركوك لإستهداف مزارع الحنطة ، وتصدى لها أهالي القرية مع القوات الامنية”، مبينة أن “الحادث ادرى الى استشهاد مواطن”

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