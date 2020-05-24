إنهيار أسعار السكر بسبب أزمة النفط

2020/05/24 | 10:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بعد أزمة تاريخية، اعتقدت الدول المنتجة للسكر أن الخطر قد زال في نهاية العام 2019، لكن أزمة النفط الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19 غيّرت الموازين العالمية الكبيرة في هذا القطاع.يرى تيموتي ماسون، الخبير الاقتصادي المكلف شؤون الأسواق في نقابة منتجي السكر من لشمندر في فرنسا، أن “السكر فقد ثلث قيمته في […]

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