ميسي يفجر مفاجأة عن رغبته بمغادرة برشلونة

2020/05/24 | 11:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر نجم فريق برشلونة، ليونيل ميسي، مفاجأة باعترافه بانه كان يرغب في مغادرة النادي الكتالوني في يوليو 2016 بعد تورطه في قضايا ضريبية.وكان النجم الأرجنتيني ووالده قد تمت إدانتهما بتهمة الاحتيال الضريبي، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 21 شهرًا مع وقف التنفيذ.وقضت المحكمة أيضًا بفرض عقوبة مالية على ميسي ووالده.وانتشرت الكثير من التكهنات

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