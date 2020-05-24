نائب عن المثنى لـ”العهد نيوز”: نحذر من ارتفاع نسبة الفقر بالمحافظة خلال الأشهر القادمة

2020/05/24 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى أكد النائب عن محافظة المثنى عدي شعلان، ان المحافظة تشكو اهمال مقوماتها السياحية والاقتصادية والخدمية، محذرا من ارتفاع نسبة الفقر خلال الأشهر القادمة.وقال في تصريح خص به “العهد نيوز”، اليوم الاحد، ان المحافظة تفتقر إلى الاستفادة من مواقعها الدينية والتاريخية ومناطقها الطبيعية الجميلة كبادياتها وبحيراتها الغريبة ساوه”.وأشار إلى أن المثنى منذ سنوات […]

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