انخفاض معدل الإصابات اليومية بكورونا في العالم والحصيلة تتجاوز 5,3 مليون

2020/05/24 | 11:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الأحد بأن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا انخفض إلى 99,5 ألف مقابل أكثر من 108 آلاف في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 5 ملايين و311624.

وحسب عداد الجامعة، فإن إجمالي الوفيات وصل إلى 342141، فيما تماثل مليونان و112279 شخصا للشفاء.

وتبقى الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأكثر إصابة بالوباء مع أكثر من مليون و622 ألف حالة، تليها البرازيل (347,4 ألف) وروسيا (335,8 ألف).

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