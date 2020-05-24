واسط تمنع دخول الأشخاص إلى المحافظة اعتبار من ظهر اليوم

2020/05/24 | 11:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط وجهت خية الأزمة بمحافظة واسط، الأحد، بمنع دخول الأشخاص إلى المحافظة اعتبار من ظهر اليوم.وشدد رئيس الخلية المحافظ محمد المياحي، على "غلق جميع مداخل المحافظة الخارجية اليوم الأحد اعتبارا من الساعة 12 ظهرا حتى اشعار آخر".وأكد على "جميع السيطرات بمنع دخول أي شخص إلى المحافظة بعد هذا الوقت حتى لو كان من مواطني واسط".

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