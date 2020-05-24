علاوي : لا صحة لاقتراض 3 مليارات دولار من السعودية

2020/05/24 | 11:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نفى وزير المالية، علي علاوي، الاحد، اقتراض العراق مبلغ 3 مليارات من السعودية خلال زيارته إلى المملكة، مبينا ان الدعم الذي ستحصل عليه البلاد من المشاريع السعودية التي يمكن أن تنفذ في العراق قد يزيد عن ھذا الرقم.وقال علاوي في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط، انه "لا صحة للأنباء عن طلب العراق من السعودية اقتراض نحو 3 مليارات دولار".واضاف، انه "إذا تحدثنا عن حجم الدعم الذي سنحصل عليه من المشاريع السعودية التي يمكن أن تنفذ في العراق، وفي حال لو جمع رأس المال لھذه المشاريع ربما نصل إلى ھذا الرقم وأكثر، نحن نريد أن نحرك الاستثمار داخل العراق".واوضح أن "أحد أھداف الحكومة العراقية إعادة التوازن العراقي مع دول المنطقة، من الناحية الاقتصادية والتجارية، وأن الدور الاقتصادي السعودي في العراق نوعا ما خجول -على حد تعبيره- خصوصا أن حجم الاقتصاد السعودية يعادل نصف حجم اقتصاد العالم العربي، ولكن وجودھا ضعيف نسبيا مقارنة بتركيا وإيران اللتين يصل حجم استثماراتھما إلى 12 مليار دولار في السنة، مقابل حجم استثمارات السعودية في العراق الذي يصل إلى مليار دولار في السنة".وتابع: "نريد أن نغير التوازن، ونسعى إلى زيادة حصة السعودية داخل العراق في مجالات مختلفة، منھا الكھرباء والنفط والبتروكيماوية والزراعة".وأشار إلى أن "تدفق الاستثمارات السعودية في العراق، رغم العراقيل الموجودة أمام المستثمر السعودي، تؤدي دورا أھم وأكبر في عملية إعادة إعمار العراق، معترفا بأن ھناك معوقات كبيرة داخل العراق، من النظام القانوني إلى الترتيبات الإدارية إلى البيروقراطية الخانقة إلى فقدان الدعم المالي المصرفي للبلد، وضعف القطاع المصرفي أدى إلى مشكلات أمنية، وكل ھذه أثرت على الاقتصاد العراقي خلال الفترة الماضية".

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