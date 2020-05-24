عصائب أهل الحق تصدر بياناً بشأن اقتحام واحراق مقر لها في ميسان

2020/05/24 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدرت حركة عصائب أهل الحق، السبت، بيانا بشأن اقتحام مقرا لها واضرام النيران فيه من قبل المتظاهرين يوم أمس في محافظة ميسان.

وقالت العصائب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "مرة أخرى يتطاول الجوكرية عملاء أمريكا على عرين الأبطال والمضحين مقر حركة عصائب أهل الحق في ميسان ويقومون باقتحامه وإحراقه رغم خلوه من الأشخاص بسبب التحاق منتسبي المقر بالجبهات للدفاع عن الوطن ومواجهة الدواعش وملاحقتهم، الأمر الذي يثبت بغض هؤلاء المخربين للمدافعين عن الوطن".

واضاف البيان أن "هؤلاء الجوكرية بفعلتهم الشنيعة هذه إنما ينفذون أوامر أسيادهم الأمريكان الذين عجزوا عن مواجهة رجال المقاومة في ميادين القتال فأرسلوا مرة أخرى صبيانهم لإحراق مقرات حركات المقاومة كما أحرقوها سابقا وغدروا برجالها الشجعان أبطال النصر على الاحتلال وصنيعته داعش كالشهيد القائد وسام العلياوي".

وتابع أن "حركة عصائب أهل الحق إذ تدين هذا الاعتداء الغادر فإنها تطلب من القوات الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع ومحاسبة المعتدين والخارجين عن القانون وإلقاء القبض عليهم بشكل أسرع من إلقاء القبض على من يدافع عن مقراته".

بغداد اليوم- بغداد

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بغداد اليوم - بغداد

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بغداد اليوم - بغداد

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