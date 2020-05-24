الحشد الشعبي يعلن إحباط تسلل لمجموعة داعشية كانت تروم استهداف القطعات الأمنية غربي سامراء

2020/05/24 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – صلاح الدين

أعلنت قوات الحشد الشعبي، الأحد (24 أيار 202)، احباط محاولة تسلل لعناصر داعش غرب سامراء في محافظة صلاح الدين

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من اللواء 314 في الحشد الشعبي أحبطت محاولة تسلل لمجموعة من داعش كانت تروم استهداف القطعات الأمنية ضمن قاطع غرب سامراء".

وأضاف، ان "القوة استهدفت الإرهابيين بواسطة الأسلحة الساندة والموجه ما اجبرتهم على التراجع والفرار".

بغداد اليو- ذي قار

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وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "نزاعا عشائريا استخدم في

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وجاء في بيان المديرية، "بتوجيه من معالي وزير الداخلية المحترم في استتباب

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