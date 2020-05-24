شرطة ديالى تدعو الى الالتزام باجراءات خلية الازمة في تطبيق الحظر الوقائي

2020/05/24 | 11:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى دعا قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري اهالي المحافظة الى الالتزام باجراءات خلية الازمة ووزارة الصحة والتعاون مع القوات الامنية التي تبذل جهودا استثنائية لمواجهة خطر جائحة كورونا .وقال الشمري في بيان، ان خطة عيد الفطر المبارك لقيادة الشرطة تتضمن منع التجمعات والزيارات مع منح التسهيلات للحالات الانسانية والعمل بجميع الاستثناءات […]

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