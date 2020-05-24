2020/05/24 | 11:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوة من الحشد الشعبي، الاحد، محاولة تسلل لعناصر داعش غرب سامراء.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان قوة من اللواء 314 في الحشد الشعبي أحبطت محاولة تسلل لمجموعة من داعش كانت تروم استهداف القطعات الأمنية ضمن قاطع غرب سامراء”، لافتا الى ان “القوة استهدفت الإرهابيين بواسطة الأسلحة الساندة والموجه ما اجبرتهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش غرب سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش غرب سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).