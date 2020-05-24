العثور على جثة شرطي مذبوحا داخل سيارته بعد يوم من اختطافه في كركوك

2020/05/24 | 11:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الاحد بالعثور على جثة عنصر في قوات الشرطة مذبوحا داخل عجلته الشخصية وذلك بعد يوم على اختطافه في مدينة كركوك.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان القوات الامنية عثرت صباح اليوم داخل عجلة نوع "بيك آب" حمراء مركونة على جانب طريق في الحي العسكري على جثة المفوض بشرطة النجدة (ب، أ) مذبوحا بآلة حادة في كركوك.

واشار المصدر الى ان الشرطي تم اختطافه منذ مساء امس، مبينا ان السيارة التي عثرت على جثة الشرطي فيها تعود ملكيتها للقتيل ذاته.

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