اقامة صلاة عيد الفطر في 600 مسجد بمدينة قم

2020/05/24 | 11:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت مراسم صلاة عيد الفطر السعيد في اكثر من 600 مسجد في مدينة قم مركز محافظة قم الواقعة جنوب العاصمة طهران.وذكرت وكالة انباء “فارس” وتابعته وكالة صدى، أن مراسم صلاة العيد جرت في مساجد قم مع التزام التوصيات الصحية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).ووفقا لما اعلنته لجنة اقامة الصلاة في

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