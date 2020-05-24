نجدة بغداد: القبض على 183 شخصاً مخالفاً لحظر التجوال

2020/05/24 | 11:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية نجدة بغداد، القبض على 183 شخصاً مخالفاً لتعليمات أوقات حظر التجوال في العاصمة.وذكرت المديرية في ببيان تلقت “العهد نيوز”، ان “نجدة بغداد خلال 24 ساعة الماضية وضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، القت القبض على 183 شخصاً مخالفاً لتعليمات أوقات حظر التجوال”.وأوضحت ان “النجدة، ضبطت سيارتين عليها إشارات حجز، فيما القت […]

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