نائب يستبعد فرض المحاصصة على مرشحي الوزارات الشاغرة

2020/05/24 | 11:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب أمجد العقابي، الاحد، ان اختيار الأسماء المرشحة للوزارات السبع الشاغرة على وفق المعايير المحددة بعيداً عن المحاصصة.وقال العقابي، في تصريح إن “لجنة التفاوض مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستكون منصفة في تقديم مرشحي تلك الوزارات في اختيار الشخصيات الكفوءة”.وأضاف أن “الكاظمي سيختار شخصيات تكنوقراطية ومستقلة بعيداً عن المحاصصة بعد طرح الكتل […]

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