العثور على 12 جثة داخل شاحنة مسروقة في المكسيك

2020/05/24 | 11:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم السبت، أنها تحقق لكشف ملابسات مقتل 12 رجلا عثر على جثثهم وعليها آثار الإصابة بعيارات نارية، داخل شاحنة مسروقة تركت في أحد شوارع ولاية ميتشواكان الغربية.وتشهد منطقة تيرا كالينتي التي تعني بالإسبانية “الأرض الساخنة” صراعا على حيازة الأراضي بالولاية.وقالت السلطات إنه تم الإبلاغ عن سرقة الشاحنة العام الماضي في مكسيكو سيتي.[…]

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