القدو لـ”العهد نيوز”: دول خارجية وداعش الارهابي يعملان على تخريب منظومة الكهرباء وإحراق المحاصيل الزراعية

2020/05/24 | 11:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغدادوجه النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، اصابع الاتهام لدول خارجية وداعش العمل على تخريب منظومة الكهرباء بالاضافة الى ان إحراق المحاصيل الزراعية، معتبرا ان الهدف من وراء ذلك تعطيل النمو الاقتصادي.وقال القدو في حديث خص به “العهد نيوز”، إن أصابع الاتهام تتجه نحو دول خارجية وداعش وراء تخريب ابراج الطاقة الكهربائية […]

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