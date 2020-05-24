الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية دهم وتفتيش في صحراء الانبار

2020/05/24 | 11:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الاحد، عملية دهم وتفتيش لملاحقة فلول داعش في صحراء الانبار .وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “قوة من لواء عامرية الصمود في الحشد وبالاشتراك مع مغاوير عمليات الانبار نفذت عملية دهم وتفتيش لوادي القذف ووادي جهف في صحراء الانبار”، لافتا الى ان “القوات انجزت الأهداف المرسومة

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