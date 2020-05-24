اللواء 21 للحشد يسيّر دوريات استطلاع على طريق تكريت – كركوك لإحباط مخططات داعش

2020/05/24 | 11:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللواء 21 للحشد الشعبي، الاحد، تسيّر دوريات استطلاع على طريق تكريت- كركوك لإحباط مخططات داعش واستهداف أمن المواطنين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “قوات اللواء 21 للحشد سيرت دوريات أمنية على طول طريق تكريت وحتى مدخل حدود محافظة كركوك لحماية المواطنين وممتلكاتهم من هجمات داعش”.وأضاف ان ” القوات ستستطلع

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