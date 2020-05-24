رقم قياسي لبايرن ميونخ في البوندسليغا

2020/05/24 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دون نادي بايرن ميونخ رقماً قياسياً في بطولة الدوري الألماني، بعد الفوز الكاسح على إينتراخت فرانكفورت 5-2، في إطار الأسبوع 27 من المسابقة.وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن” الهدف الخامس لبايرن الذي تم تسجيله عن طريق النيران الصديقة، عبر اللاعب مارتن هينتيرغير، يحمل رقماً قياسياً للفريق البافاري”.وأوضحت الشبكة العالمية، أن “بايرن وصل لـ80 […]

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