انطلاق عملية دهم وتفتيش في صحراء الانبار

2020/05/24 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذ الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الاحد، عملية دهم وتفتيش لملاحقة فلول “ داعش” الاجرامي في صحراء الانبار .وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من لواء عامرية الصمود في الحشد وبالاشتراك مع مغاوير عمليات الانبار نفذت عملية دهم وتفتيش لوادي القذف ووادي جهف في صحراء الانبار”.وأضاف البيان، أن […]

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