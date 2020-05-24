الخالدي: لا يوجد اي توجه حكومي لاستقطاع رواتب الموظفين

2020/05/24 | 11:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكد رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، الأحد، عدم وجود توجه لدى الحكومة لاستقطاع رواتب الموظفين من الدرجات الدنيا، مبينا ان الحكومة ستصرف رواتب المحاضرين المجانيين والاجور اليوميين والعقود.وقال الخالدي في تصريح لـ/المعلومة/ انه “لايوجد اي توجيه رسمي لغاية الان باستقطاع رواتب الموظفين وسيتم صرف كامل رواتب ومستحقات الموظفين سيما الدرجات الدنيا”.واضاف […]

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