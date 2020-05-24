Justice League على منصة HBO Max عام ٢٠٢١

2020/05/24 | 11:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيصل فيلم Justice League الذى طرح عام 2017، إلى شبكة Hbo Max، فى خلال عام 2021، حيث أعلن مخرج العمل زاك سنايدر، عن الأمر فى خلال بث حى على صفحته الشخصية، وذلك بعد الحملة التى قام بها العديد من محبى الفيلم على صفحات التواصل الاجتماعى المختلفة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع “deadline”.الفيلم ينتمى

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