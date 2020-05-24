عارضة أزياء عالمية بين ضحايا حادثة تحطم طائرة الركاب الباكستانية

2020/05/24 | 11:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير صحفية، بأن عارضة الأزياء الباكستانية زارا عابد، بين ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الباكستانية في كراتشي الجمعة.وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن زارا التي تحظى بأكثر من 80 ألف متابع على تطبيق “إنستغرام” كانت على متن الطائرة التي سقطت بالقرب من مطار كراتشي.وذكر مسؤولو الطيران المدني، أنه تم إنقاذ شخصين على

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