الناطق باسم القائد العام يدعو المواطنين للتعاون مع القوات الامنية بتطبيق الحظر

2020/05/24 | 11:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، الاحد، المواطنين الى الالتزام بقرار حظر التجول الوقائي حفاظاً على سلامتهم.وقال العميد رسول في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “أدعو المواطنين الى الالتزام بحظر التجول الوقائي الصحي للحفاظ على سلامتهم وسلامة عوائلهم من خطر فيروس كورونا”.وأضاف رسول، أن “قواتنا الأمنية تطبق قرارات […]

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