القبض على 187 مخالفا لتعليمات الحظر في بغداد

2020/05/24 | 11:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أفادت نجدة بغداد، الأحد، بإلقاء القبض على 187 شخصا في العاصمة.وذكرت النجدة، في بيان، إنه "خلال 24 ساعة الماضية و ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، تم القبض( ١٨٣) شخصا من المخالفين لتعليمات اوقات حظر التجوال".وأضافت، أنه "تم ضبط سيارتين عليهما اشارات حجز، فضلا عن القبض على القبض أربعة مخمورين يعترضون سبيل المارة".

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