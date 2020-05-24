ضبط اطنان من المخدرات خلال شهر رمضان بالسعودية

2020/05/24 | 12:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن حرس الحدود السعودي، ضبط أكثر من 5 أطنان من المخدرات والقبض على 174 مهربا خلال شهر رمضان المبارك.وأكد المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن “المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية بالمناطق الجنوبية (جازان ونجران وعسير) أسفرت خلال شهر رمضان المبارك، عن إحباط […]

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