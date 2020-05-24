2020/05/24 | 12:07 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول ناقلة نفط إيرانية تصل إلى فنزويلا.. رغم التحذيرات الأمريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/24 | 12:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول ناقلة نفط إيرانية تصل إلى فنزويلا.. رغم التحذيرات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول ناقلة نفط إيرانية تصل إلى فنزويلا.. رغم التحذيرات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).