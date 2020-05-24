الحشد يعلن انطلاق عملية دهم وتفتيش في صحراء الانبار

2020/05/24 | 12:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفذ الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الاحد، عملية دهم وتفتيش لملاحقة فلول “ داعش” الاجرامي في صحراء الانبار.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “قوة من لواء عامرية الصمود في الحشد وبالاشتراك مع مغاوير عمليات الانبار نفذت عملية دهم وتفتيش لوادي القذف ووادي جهف في صحراء الانبار”.وأضاف البيان، […]

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