2020/05/24 | 12:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زاخو.. اعتقال شخص بحوزته اكثر من 30 كغ من المخدرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/24 | 12:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زاخو.. اعتقال شخص بحوزته اكثر من 30 كغ من المخدرات) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زاخو.. اعتقال شخص بحوزته اكثر من 30 كغ من المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).