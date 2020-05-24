اليونيسيف : الاتحاد الاوربي قدم 2.5 مليون دولار لدعم الاطفال النازحين في نينوى

2020/05/24 | 12:07 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت منظمة اليونيسيف التابعة للامم المتحدة ، ان الاتحاد الاوربي قدم مساهمة بقيمة 2.5 مليون دولار لتقدي...

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