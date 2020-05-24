علي علاوي يطالب فئة من الموظفين بالتضحية برواتبها ويؤكد: الاستثمارات السعودية في العراق ستصل إلى 3 مليار دولار

2020/05/24 | 12:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قال نائب رئيس الوزراء العراقي وزير المالية، علي علاوي، إن تشجيع وتدفق الاستثمارات السعودية في العراق تؤدي دوراً كبيراً في عملية إعادة إعمار بلاده في مجالات الطاقة والكهرباء والبتروكيماوية والزراعة، مشيراً إلى أن النفط مصدر لا بديل عنه للعراقيين، حيث إن النفط يشكل 92 في المائة من صادرات البلاد.وفي وقت دعا […]

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