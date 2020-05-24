دراسة أمريكية : دواء “ريمديسيفير” يسرع في علاج المصابين بكورونا

2020/05/24 | 12:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..خلصت دراسة نشرتها مجلة “نيو إنغلند جورنال أوف ميديسين” إلى أن لدواء “ريمديسيفير”، أثرا واضحا وهاما في تسريع علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الدراسة أن دواء “ريمديسيفير” التجريبي ساهم عبر حقنه يوميا في الأوردة على مدى 10 أيام في تسريع شفاء مرضى كوفيد-19، الذين يتلقون العلاج في المستشفى.وبلغ معدل الأيام المطلوبة للشفاء 11 […]

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