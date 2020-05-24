جريمة بشعة في الموصل .. مقتل طفلة على يد ابن عمها المختل

2020/05/24 | 12:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى افادت شرطة محافظة نينوى، الأحد، بمقتل طفلة على يد عمها المختل عقليا في الموصل في مدينة الموصل.وذكرت الشرطة في بيان، أن "طفلة قُتلت في حي القاهرة في الجانب الايسر من مدينة الموصل".وأضافت، أن "الحادث جنائي والقاتل هو ابن عم الطفلة (مختل عقلياً يبلغ عمره ٢٠ سنة هو الجاني الذي ارتكب جريمة قتلها)"، لافتة إلى أنه "تم القبض عليه والمباشرة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بالحادث".

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