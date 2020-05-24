2020/05/24 | 12:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد باحثون يعتقدون أنهم اكتشفوا “جين النحافة”، أن واحدًا في المائة من البشر قادرون على تناول ما يريدون دون أن يزيد وزنهم، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.ودرس العلماء الآلاف من الملامح الوراثية للناس، ووجدوا أن نحو واحد في المائة فقدوا ما يُسمى جين “إيه إل كي”.ووُجد أن هؤلاء الأشخاص ضعفاء مقارنة بالبالغين الأصحاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يتوصلون لتفسير ظاهرة الاشخاص الذين لا يسمنون) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يتوصلون لتفسير ظاهرة الاشخاص الذين لا يسمنون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).