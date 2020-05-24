2020/05/24 | 12:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، العراقيين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونشر الكاظمي تغريدة على تويتر باللغات العربية والكردية والانجليزية، قال فيها ” أطيب التهاني لشعبنا الكريم بعيد الفطر المبارك، وتحية اعتزاز لصبر كل عراقي وعراقية “، مضيفا ما نصه ” قبلات لأطفالنا ونحن نسأل الله التوفيق بأن نعبد أمامهم طريق المستقبل، وأن تجتاز التحديات بالتكاتف والتعاون نحو مستقبل زاهر، حفظكم العلي القدير وحفظ العراق بكم سالما سيدا عزيزا” .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يهنئ العراقيين بحلول عيد الفطر المبارك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يهنئ العراقيين بحلول عيد الفطر المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).