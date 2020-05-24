2020/05/24 | 12:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعنل نائب وزير الداخلية الأوكراني أنطون غيراشينكو، إنه تم العثور على أحد أعضاء البرلمان مقتولا بالرصاص داخل مكتبه.وكتب غيراشينكو على “فيسبوك”: “عُثر على جثة عضو البرلمان فاليري دافيدينكو وبها إصابة قاتلة بطلق ناري في الرأس”، مضيفاً أن الشرطة والمدعين سيعملون على التحقيق في جميع الأسباب المحتملة وراء مقتله.وعُثر على الجثة داخل مرحاض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على عضو بالبرلمان الأوكراني مقتولاً بالرصاص في مكتبه) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على عضو بالبرلمان الأوكراني مقتولاً بالرصاص في مكتبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).