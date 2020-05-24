فيسبوك تعلن عن حاجتها لـ10 آلاف موظف..

2020/05/24 | 12:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت شركة فيسبوك تبنِّي العمل عن بُعد بصورة دائمة حتى بعد تخفيف عمليات الإغلاق المتعلقة بالفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، مما يسرّع في التنويع الجغرافي لقطاع التقنية بعيداً عن مقره الرئيسي في وادي السيليكون.الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، كشف وفق موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، عن فتح باب التوظيف عن بُعد، متوقعاً أن […]

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