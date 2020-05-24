النجف تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بكورونا

2020/05/24 | 12:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف الاشرف ورئيس خلية الأزمة لؤي الياسري عدم تسجيل أي إصابة في المحافظة اليوم الأحد.

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