الناطق باسم القائد العام يدعو إلى الالتزام بحظر التجوال

2020/05/24 | 12:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، اليوم الأحد، المواطنين إلى الالتزام بقرارت بحظر التجوال الصحي.

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