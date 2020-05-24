2020/05/24 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في نا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجدداً.. فيروس كورونا يضرب أندية الدوري الانجليزي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/ متابعة
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في نا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجدداً.. فيروس كورونا يضرب أندية الدوري الانجليزي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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