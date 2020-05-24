2020/05/24 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- النجف

اعلنت دائرة صحة النجف، السبت (24 أيار 2020)، عدم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة النجف تعلن عدم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة النجف تعلن عدم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).