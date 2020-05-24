مصدر: العثور على ’’جثة’’ شرطي منحوراً جنوب شرقي كركوك

2020/05/24 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر أمني، في محافظة كركوك، الأحد (24 ايار 2020)، بالعثور على جثة شرطي منحوراً داخل سيارته جنوب شرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية عثرت على جثة شرطي تم نحره داخل سيارته نوع بيك آب، بعد اختفائه لمدة يومين".

وتشهد محافظة كركوك، بين فترة وأخرى تعرضات وهجمات يشنها عناصر داعش، على القطعات الأمنية والمدنين في مناطق متفرقة من المدينة.

من جانب آخر، زار وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس السبت، محافظة كركوك، برفقة قائد قوات الشرطة الاتحادية، اللواء الركن جعفر البطاط، وعقد اجتماعاً أمنياً موسعاً لبحث الأوضاع في المدينة.

بغداد اليوم- بغداد

دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، الاحد، المواطنين للتعاون مع القوات الامنية في تطبيق حظر التجول.

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "أدعو المواطنين الى الالتزام بحظر التجول الوقائي الصحي لل

بغداد اليوم – صلاح الدين

أعلنت قوات الحشد الشعبي، الأحد (24 أيار 202)، احباط محاولة تسلل لعناصر داعش غرب سامراء في محافظة صلاح الدين

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من اللواء 314 في الحشد الشعبي أحبطت محاو

بغداد اليو- ذي قار

افاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الاحد (24 ايار 2020)، باندلاع نزاع عشائري في قضاء سوق الشيوخ جنوبي الناصرية، استخدم فيه مختلف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "نزاعا عشائريا استخدم في

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