هيئة تقاعد البصرة تشكو زيادة أعداد المراجعين

2020/05/24 | 12:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مدير هيئة تقاعد البصرة باسل العيداني بوجود وعود مركزية بصرف رواتب المتقاعدين في موعدها المحدد، فيما شكا من زيادة أعداد كبيرة من المراجعين.وقال العيداني في تصريح ان دوام الموظفين في تقاعد البصرة حالياً نسبة 25%، يقابلها أعداد كبيرة من المراجعين، وهو ما يتطلب إيجاد آلية جديدة لتنظيم عمل المديرية سيما في ظل زيادة […]

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