متنبئ جوي: ما شاهدتموه أمس كوكب الزهرة وليس هلال العيد

2020/05/24 | 12:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال متنبئ جوي، ان ما رصدته بعض الدول من انه هلال شهر شوال[عيد الفطر] كان كوكب الزهرة وليس القمر.

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