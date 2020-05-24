حقيقة وفاة الرئيس اللبناني

2020/05/24 | 12:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منتصف ليل أمس، أنباء تزعم وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون، حيث تم نسب هذه الأنباء إلى “الوكالة الوطنية للإعلام”.وبدورها، نفت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، الشائعات التي ترددت حول وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون.وقالت الوكالة إن بعض المجموعات على برنامج واتساب نقلت شائعة وفاة رئيس الجمهورية اللبناني […]

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