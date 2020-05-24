معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين للحشد توزع عشرات السلات الغذائية بين عوائل الشهداء في كركوك والمثنى

2020/05/24 | 12:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين للحشد الشعبي، الاحد، عشرات السلات الغذائية بين عوائل الشهداء في محافظتي كركوك والمثنى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى انه “تزامنا مع استمرار جائحة كورونا وزعت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في محافظتي كركوك والمثنى عشرات السلات الغذائية بين عوائل الشهداء “، لافتا الى الى ان “هذه الحملة ستستمر

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